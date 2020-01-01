عريقات لوفد إيطالي: شعبنا مستمر على طريق الحرية والسلام والعدالة





كما ألقى قدس الأب ماريو حدشيتي راعي الكنيسة اللاتينية في مدينة اريحا كلمة اكد فيها على الأسس والركائز القوية التي تتسم بها الوحدة الوطنية الفلسطينية بين ابناء الشعب الفلسطيني من مسيحيين ومسلمين مثمنا ما يقوم به الرئيس محمود عباس من جهود في هذا المجال.





ثم ألقى السيد فلافيو كلمة باسم الوفد اكد فيها وقوف الشعب الإيطالي مع حل الدولتين وانهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ .



واختتم عريقات اللقاء بتقديم تحيات الرئيس محمود عباس للوفد الإيطالي ومن خلاله للشعب الإيطالي الصديق، مؤكدًا على تمسك دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بالقانون الدولي والشرعية الدولية وصولًا الى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل.





وشدد على الاستيطان والعقوبات الجماعية وتعميق الاحتلال لن تجلب لا امن ولا سلام ، بل المزيد من التعقيدات للوضع القائم.

وحضر اللقاء أيضا نائب المحافظ يسرى السويطي، ونائب مدير التربية والتعليم بسمات براهمة، وعدد آخر من المسؤولين والشخصيات الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال استقبال بلدية أريحا، لوفد إيطالي مكون من 120 شخصية: إن الشعب الفلسطيني سوف يستمر، على طريق الحرية والسلام والعدالة.وأقامت البلدية حفل استقبال فى مركز الطفل الفلسطيني، تم فيه إلقاء الكلمات وتبادل الهدايا التذكارية.وألقى رئيس البلدية سالم غروف، كلمة رحب فيها بالوفد الضيف واشاد بعلاقات التوأمة بين البلديات الإيطالية والفلسطينية وثمن مواقف الشعب الإيطالي فى دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.