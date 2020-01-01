نتنياهو يقرر طلب الحصانة ويرغب بقيادة إسرائيل لسنوات عديدة

وقال نتنياهو في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم الأربعاء: أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية.





وتابع: "خصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي، الحصانة ليست إلى الأبد بل هي مؤقتة".







