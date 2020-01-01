دولي

نتنياهو يقرر طلب الحصانة ويرغب بقيادة إسرائيل لسنوات عديدة

نتنياهو يقرر طلب الحصانة ويرغب بقيادة إسرائيل لسنوات عديدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الرشوة والفساد، قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له بأربع ساعات.

وقال نتنياهو في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم الأربعاء: أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية.

وتابع: "خصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي، الحصانة ليست إلى الأبد بل هي مؤقتة".


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