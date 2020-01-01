إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب الخليل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في حادث سير وقع على الشارع الرئيس قرب قرية كرمه جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم إسعاف الهلال الاحمر وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى الأهلي بالخليل، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).