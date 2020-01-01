عاجل

  • وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يقرر طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الرشوة والفساد

شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اجتماع (كابينت) بشأن التهدئة في غزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اجتماع (كابينت) بشأن التهدئة في غزة
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء: إن التهدئة في غزة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، فيما يمارس المصريون الضغوط من أجل التقدم و"ليس لدينا شيئا نخسره".

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن وزيرين في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) قولهما: إن أعضاءه لم يطالبوا بالتصويت على الموضوع لكن "الاتجاه واضح. التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، ويمارس المصريون الضغوط من أجل التقدم وليس لدينا شيئا نخسره".

وقالت القناة: إن قضية نزع سلاح حركة حماس لم يُطرح في مداولات (كابينت)، وقال الوزيران: إن "أي فصيل لن يعطيك هذا الأمر".  

ويواصل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) اليوم، الأربعاء، المداولات حول تهدئة مقابل قطاع غزة.

وحسب القناة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يعلق آمالا كثيرة على "قدرة حماس بالسيطرة على إطلاق الجهاد الإسلامي قذائف صاروخية، لكننا مستعدون لتحمل مخاطر من أجل التركيز على الجبهة الشمالية"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

واستعرض رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، خلال اجتماع (كابنيت) النقاط التي تشكل إطار التفاهمات مع حماس، وبينها "تسهيلات في المستوى المدني مقابل منع إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل وتقليص تدريجي للمظاهرات عند السياج الأمني" المحيط بالقطاع، أي مسيرات العودة.

وقالت القناة: إن (كابينت) بحث اليوم في إدخال إطارات إلى القطاع وفي قضية أنبوب الغاز.

وأضافت القناة: أن بن شبات ووزير الأمن، نفتالي بينت، قالا خلال المداولات إن الحديث ليس عن تسوية وإنما عن اتفاق لتهدئة واستقرار الوضع، إثر "نافذة فرص" نشأت منذ عمليه "حزام أسود"، في إجارة إلى جولة القتال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واندلعت إثر اغتيال القيادي العسكري في الجهاد، بهاء أبو العطا. 

واعتبرا أن أية تسوية أو اتفاق طويل الأمد سيكون مقرونا بقضية المفقودين الإسرائيليين في القطاع.    

وقال الوزيران: إن "المصريين يمارسون ضغوطا على إسرائيل وحماس من أجل التقدم وليس لدينا ما نخسره، وينبغي التحرك بسرعة لأنه واضح أن صاروخا واحدا يمكنه هدم كافة التفاهمات الآخذة بالتبلور".

أخبار ذات صلة

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب الخليل

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب الخليل

حماس: احتفال فتح بكل مكوناتها دليل على توجه وطني صادق تنتهجه غزة

حماس: احتفال فتح بكل مكوناتها دليل على توجه وطني صادق تنتهجه غزة

بينت يقرر حجز أموال 32 عائلة لأسرى بأراضي 48 تتلقى أموالاً من السلطة

بينت يقرر حجز أموال 32 عائلة لأسرى بأراضي 48 تتلقى أموالاً من السلطة

اشتية يعلّق على خروج &#34;الفتحاويين&#34; بمهرجان ذكرى الانطلاقة بغزة

اشتية يعلّق على خروج "الفتحاويين" بمهرجان ذكرى الانطلاقة بغزة

قوات الاحتلال تستولي على خيام وبركسات في طوباس

قوات الاحتلال تستولي على خيام وبركسات في طوباس

شرطة المرور بغزة: 66 حالة وفاة جراء حوادث السير بعام 2019

شرطة المرور بغزة: 66 حالة وفاة جراء حوادث السير بعام 2019

الرئيس عباس: ما جرى اليوم استفتاء على أن طريق النصر يمر بوحدة الأرض

الرئيس عباس: ما جرى اليوم استفتاء على أن طريق النصر يمر بوحدة الأرض

خطة إسرائيلية لإنشاء مدارس بديلة عن (أونروا) بالقدس

خطة إسرائيلية لإنشاء مدارس بديلة عن (أونروا) بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب الخليل

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب الخليل

قوات الاحتلال تستولي على خيام وبركسات في طوباس

قوات الاحتلال تستولي على خيام وبركسات في طوباس

خطة إسرائيلية لإنشاء مدارس بديلة عن (أونروا) بالقدس

خطة إسرائيلية لإنشاء مدارس بديلة عن (أونروا) بالقدس

الإعلام الإسرائيلي: انتهاء اجتماع (كابينت) دون نتائج

الإعلام الإسرائيلي: انتهاء اجتماع (كابينت) دون نتائج

أبو هولي: الرئيس سيبقى الحارس الأمين على الثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة

أبو هولي: الرئيس سيبقى الحارس الأمين على الثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة

الرئيس عباس: سنواصل مساعينا لتوحيد أرضنا وشعبنا ولا انتخابات بدون القدس

الرئيس عباس: سنواصل مساعينا لتوحيد أرضنا وشعبنا ولا انتخابات بدون القدس

شاهد: (فتح) تحتفل بمهرجان انطلاقتها في قطاع غزة

شاهد: (فتح) تحتفل بمهرجان انطلاقتها في قطاع غزة

فتح: مصير مشاريع تصفية القضية ومنفذيها &#34;مزبلة التاريخ&#34;

فتح: مصير مشاريع تصفية القضية ومنفذيها "مزبلة التاريخ"

منوعات

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

عربي

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد