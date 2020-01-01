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شؤون فلسطينية

حماس: احتفال فتح بكل مكوناتها دليل على توجه وطني صادق تنتهجه غزة

حماس: احتفال فتح بكل مكوناتها دليل على توجه وطني صادق تنتهجه غزة
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء: إنها تابعت وتابع معنا أبناء شعبنا في الداخل والخارج، احتفالات العديد من الفصائل الفلسطينية بذكرى تأسيسها، والتي جرت في قطاع غزة واختتمت اليوم وأمس باحتفالات حركة فتح بكل مكوناتها. 

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نسجل وبكل فخر نجاحنا ونجاح جهود المخلصين كافة من أبناء شعبنا في تحويل غزة إلى بيئة وطنية نموذجية تُمارس فيها كل أشكال العمل الوطني والشعبي والديمقراطي النبيل والحر دون أي عقبات أو تشويش أو تضييق".

وتابعت: "تمت هذه الاحتفالات في جو من الأمن والأمان والهدوء والنظام، وعكست حقيقة ما يتمتع به قطاع غزة من حريات وتوافق وطني ومجتمعي وشعبي رغم كل التحديات التي يحاول البعض افتعالها أمام غزة ومسيرتها الوطنية". 

وشدد البيان على أن احتفال حركة فتح بكل مكوناتها جاء دليلا على التوجه الوطني الصادق الذي تنتهجه غزة تجاه الكل الوطني، وهو واجب وليس منّة، مضيفا: أن حماس ستواصل العمل بهذه الروح الوطنية المسؤولة وصولا إلى رؤية وطنية جامعة يتوحد خلفها جميع أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد. 

وأشادت حركة حماس بمستوى الأداء الوطني الرائع للأجهزة الحكومية في قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأمن على حماية وتأمين هذه الاحتفالات والتجمعات الشعبية، ما يؤكد الحس الوطني المسؤول الذي تعمل به أجهزة الحكم في قطاع غزة.

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