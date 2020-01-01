بينت يقرر حجز أموال 32 عائلة لأسرى بأراضي 48 تتلقى أموالاً من السلطة

وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت اليوم الأربعاء: إنه وقع أوامر حجز أموال 32 عائلة لأسرى فلسطينيين في أراضي عام 48، تتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية.



وأضافت بينت عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن "القرار ساري المفعول وسيتم حجز الأموال في الساعات المقبلة".



وصادق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) هذا الأسبوع، على اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.



ووفق قناة (i24news)، فقد صادق وزراء (كابينت) على التقرير المفصل الذي قدمه وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، ويتضمن تفاصيل عن الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية كمعاشات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وستقتطعها إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة والمعروفة باسم المقاصة.