رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي والرئيس قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الجملي: إنه اجتهد في اختيار كفاءات وطنية ومستقلة في تشكيلة الحكومة.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء: أنه قدم للرئيس قيس سعيد، برنامج عمل للحكومة يحقق لها النجاح.



وشدّد على أن تشكيل حكومة من المستقلين هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة، مؤكداً أن الحكومة المقبلة ستكون بمستوى آمال التونسيين و"سنتصدى لجميع المصاعب التي تواجهها البلاد"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتابع الجملي: سلمت بأسماء الوزراء لرئيس الجمهورية وغداً سنعلنها.