عربي

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة
رئيس الوزراء التونسي والرئيس قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الجملي: إنه اجتهد في اختيار كفاءات وطنية ومستقلة في تشكيلة الحكومة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء: أنه قدم للرئيس قيس سعيد، برنامج عمل للحكومة يحقق لها النجاح.

وشدّد على أن تشكيل حكومة من المستقلين هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة، مؤكداً أن الحكومة المقبلة ستكون بمستوى آمال التونسيين و"سنتصدى لجميع المصاعب التي تواجهها البلاد"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وتابع الجملي: سلمت بأسماء الوزراء لرئيس الجمهورية وغداً سنعلنها.

أخبار ذات صلة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى وطنهم

عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى وطنهم

إسرائيل تُعلن بدء ضخ الغاز من البحر المتوسط للأردن

إسرائيل تُعلن بدء ضخ الغاز من البحر المتوسط للأردن

الكويت تُغادر وتونس تتسلم المقعد العربي بمجلس الأمن

الكويت تُغادر وتونس تتسلم المقعد العربي بمجلس الأمن

بدء تشغيل أول محطة نووية إماراتية في الربع الأول من 2020

بدء تشغيل أول محطة نووية إماراتية في الربع الأول من 2020

البنتاغون يكشف عن إجراءات جديدة لقواته في الشرق الأوسط

البنتاغون يكشف عن إجراءات جديدة لقواته في الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على خيام وبركسات في طوباس

قوات الاحتلال تستولي على خيام وبركسات في طوباس

خطة إسرائيلية لإنشاء مدارس بديلة عن (أونروا) بالقدس

خطة إسرائيلية لإنشاء مدارس بديلة عن (أونروا) بالقدس

الإعلام الإسرائيلي: انتهاء اجتماع (كابينت) دون نتائج

الإعلام الإسرائيلي: انتهاء اجتماع (كابينت) دون نتائج

أبو هولي: الرئيس سيبقى الحارس الأمين على الثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة

أبو هولي: الرئيس سيبقى الحارس الأمين على الثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة

الرئيس عباس: سنواصل مساعينا لتوحيد أرضنا وشعبنا ولا انتخابات بدون القدس

الرئيس عباس: سنواصل مساعينا لتوحيد أرضنا وشعبنا ولا انتخابات بدون القدس

شاهد: (فتح) تحتفل بمهرجان انطلاقتها في قطاع غزة

شاهد: (فتح) تحتفل بمهرجان انطلاقتها في قطاع غزة

فتح: مصير مشاريع تصفية القضية ومنفذيها &#34;مزبلة التاريخ&#34;

فتح: مصير مشاريع تصفية القضية ومنفذيها "مزبلة التاريخ"

إدارة بيرزيت تُصدر بياناً مهماً بشأن &#34;الإغلاق القسري&#34; للجامعة

إدارة بيرزيت تُصدر بياناً مهماً بشأن "الإغلاق القسري" للجامعة

منوعات

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

عربي

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى وطنهم

عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى وطنهم