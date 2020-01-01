اشتية يعلّق على خروج "الفتحاويين" بمهرجان ذكرى الانطلاقة بغزة

علّق رئيس الوزراء د.محمد اشتية اليوم الأربعاء، على خروج عشرات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، في قطاع غزة.



وقال عبر صفحته على (فيسبوك): إن صوت غزة سيبقى عالياً مثل صوت فتح، وصوت فتح هو صوت الشعب.





وأضاف: "صوت فلسطين وصوت فتح في غزة والضفة والقدس والشتات هو صدى صرخة أطلقها المؤسسون الأوائل".



وتابع رئيس الوزراء: "للفكرة ولهم سنبقى على العهد من أجل فلسطين حرة وعامرة وديمقراطية".





وخرج عشرات الآلاف من المواطنين اليوم الأربعاء، في مهرجان ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية انطلاقة حركة فتح 55، بمدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطن