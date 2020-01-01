الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة التونسية مساء اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء الحبيب الجملي، قدّم للرئيس، قيس سعيد تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأضافت: أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
قالت الرئاسة التونسية مساء اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء الحبيب الجملي، قدّم للرئيس، قيس سعيد تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأضافت: أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
وتابعت الرئاسة التونسية: سيوجه الرئيس رسالة لرئيس مجلس النواب لتحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومة الجملي.
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