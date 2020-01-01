الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة





وتابعت الرئاسة التونسية: سيوجه الرئيس رسالة لرئيس مجلس النواب لتحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومة الجملي.





رام الله - دنيا الوطنقالت الرئاسة التونسية مساء اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء الحبيب الجملي، قدّم للرئيس، قيس سعيد تشكيلة الحكومة الجديدة.وأضافت: أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.