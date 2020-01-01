قوات الاحتلال تستولي على خيام وبركسات في طوباس

هدم بركس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على خيام سكنية وبركسات لتربية المواشي من مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس، وفككت خياما سكنية وبركسات لتربية المواشي.



وذكر الشهود بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وفككت ثلاث خيام وبركسات تعود للمواطن سعيد زايد ابو ظاهر، واستولت عليها.



يذكر أن تلك القوات فككت واستولت على خيام وبركسات تعود للمواطن ذاته، قبل حوالي أسبوع.