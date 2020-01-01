شرطة المرور بغزة: 66 حالة وفاة جراء حوادث السير بعام 2019

حادث سير في غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في غزة: إن إحصائية وفيات حوادث الطرق في قطاع غزة خلال عام 2019 بلغت 66 حالة وفاة من جميع الفئات العمرية للذكور والإناث.



وذكر مفتش تحقيقات حوادث الطرق، العقيد فهد حرب في تصريح صحفي: أن 45 حالة من الوفيات هم من الأطفال.



وأشار إلى أن أكبر المحافظات عددا في حوادث الوفاة هي محافظة غزة وأقلها محافظة رفح، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وأوضح أن السبب الرئيسي في حوادث الطرق تتمثل بقيادة السائق الغير قانوني والسرعة الجنونية والزائدة من الحد المسموح به قانونا وعدم إلتزام السائق بالانظمة والقوانين، وعدم استحصاله على الأوراق الثبوتية اللازمة له وللمركبة.