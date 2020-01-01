الولايات المتحدة تعلق جميع أعمال سفارتها في بغداد حتى إشعار آخر

محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

علّقت السفارة الأمريكية في بغداد، جميع أعمالها حتى إشعار آخر، بسبب هجوم قوات "الحشد الشعبي".



وطالبت السفارة الأميركية، من مواطنيها مراجعة قنصليتها في أربيل بدلا من بغداد، وفق ما نقلت قناة (العربية).



يأتي ذلك بالرغم من أن غالبية المحتجين أمام السفارة الأمريكية انسحبوا اليوم من محيط البعثة الدبلوماسية تلبية لدعوة وجهها "الحشد الشعبي".



وفكك المتظاهرون والمعتصمون خيمهم أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية وانسحبوا تدريجيا من محيط المجمع، وسط انتشار عناصر من قوات الأمن العراقية.