دولي

"متعددة الأبعاد".. تعرّف على وحدة النخبة الجديدة بالجيش الإسرائيلي

"متعددة الأبعاد".. تعرّف على وحدة النخبة الجديدة بالجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالتجنيد لوحدة النخبة الجديدة المسماة "المتعددة الأبعاد" والتي تشمل فرقاً من أسلحة المشاة والاستخبارات والهندسة وطواقم جوية.

وتتميز الوحدة الجديدة بقدراتها المتنوعة والوسائل القتالية المطورة التي ستزوَّد بها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال مصدر عسكري: إن حجم الوحدة يساوي كتيبة، وإن مهمتها الرئيسية هي اكتشاف وتدمير قوات "العدو"

ومن المقرر أن تجرى هذا العام عدة تدريبات للوحدة الجديدة حتى تصبح عملياتية.

وأضافت (مكان): أن قائد وحدة "دوفديفان" الخاصة اللفتاننت كولونيل "ع" سيتولى قيادة لوحدة الجديدة التي ستزود بطائرات صغيرة بدون طيار وسينضم اليها مقاتلون من لواء المظليين والهندسة القاتلية والمدرعات ووحدة الكلاب المدربة.

وقرر رئيس هيئة الأركان، الجنرال افيف كوخافي تشكيل هذه الوحدة فور توليه مهام منصبه قبل حوالي عام.

وستساهم هذه الوحدة في مهام قوات الجيش الإسرائيلي، في ساحات القتال البرية وفي العمق خلف قوات "العدو" حيث ستقوم باستهداف مواقع ومنشآت استراتيجية .

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