بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (روسيا اليوم): إن معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، انسحبوا من محيط البعثة الدبلوماسية تلبية لدعوة وجهها "الحشد الشعبي".وفكك المتظاهرون والمعتصمون خيمهم أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية وانسحبوا تدريجيا من محيط المجمع، وسط انتشار عناصر من قوات الأمن العراقية.ويأتي خروج المحتجين بعد أن أصدرت هيئة "الحشد الشعبي"، في وقت سابق من اليوم، بيانا قالت فيه: "ندعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة... رسالتكم وصلت".