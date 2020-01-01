ترامب يتحدث عن إمكانية حدوث حرب مع إيران





يأتي ذلك بالرغم من تهديده في وقت سابق بالانتقام من طهران في أعقاب احتجاجات عنيفة قادتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد.



ولدى سؤاله عن احتمال تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران، قال ترامب للصحفيين: "هل أريد؟ لا. أريد السلام وأحب السلام. ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر. لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه لا يريد ولا يتوقع حرباً مع إيران.