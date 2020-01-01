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عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى وطنهم

عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى وطنهم
قوات سعودية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الإخبارية) السعودية يوم الأربعاء: إن ستة أسرى سعوديين كانوا محتجزين في اليمن عادوا إلى وطنهم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على صفحتها على (فيسبوك): إنها سهلت عودة الأسرى، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة (أنصار الله) الحوثية، تسليم ستة من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، إنه "وفي إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف: أنهم منتظرون "خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

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