الرئيس عباس: أهلنا بغزة جزء من شعبنا وما نراه هناك أكبر فخر

مهرجان انطلاقة حركة فتح في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

تابع الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، فعاليات إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة "فتح" في مدينة غزة، من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة رام الله، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.



وقال الرئيس وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "هذا اليوم هو يوم فرحة لشعبنا الفلسطيني، ويوم فخر يؤكد خلاله شعبنا بأنه يريد الحياة والاستقلال والوحدة والحرية".



وأضاف: "أهلنا في غزة هم جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وأعزاء على قلوبنا، وهم جزء هام من حياتنا ونفتخر بهم، وما نراه اليوم في غزة أكبر فخر لنا بأننا بإذن الله سنصل إلى النهاية السعيدة، وهي إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، شاء من شاء وأبى من أبى".



وأشاد بجهود العاملين في الإعلام الرسمي بنقل صوت شعبنا الفلسطيني وصورته المشرقة للعالم أجمع، قائلا: أنتم جنود مجندة فعلا، وتبرزون الوجه الحقيقي والمشرق لشعبنا، وأنتم الجنود الذين تقاتلون من وراء الكاميرا لنقل هموم وتضحيات شعبكم وتوقه إلى الحرية والاستقلال، ولكم كل التحية والتقدير.



ورافق في زيارته للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، وروحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.