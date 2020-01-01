خطة إسرائيلية لإنشاء مدارس بديلة عن (أونروا) بالقدس

جنود الاحتلال في القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت (القناة السابعة) الإسرائيلة، اليوم الاربعاء أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس صادقت على خطة لإنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم في حكومة الاحتلال، وذلك في مخيم شعفاط وقرية عناتا لتكون بديلة لمدارس (أونروا).



وذكرت القناة أن تكلفة الخطة 7.1 مليون شيكل، وجاءت بترويج من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، بهدف الحد من تأثير وتواجد (أونروا) شرقي القدس.



يشار إلى أن الاحتلال بدأ منذ عامين بحملة مكثفة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بهدف تصفيتها، بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية التي قلصت المساعدات لها.