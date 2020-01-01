(واللا): اجتماع (كابينت) لا يزال منعقداً لمناقشة الوضع بالقطاع

نتنياهو يترأس جلسة الوزراء

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رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إنه ما زال المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، منعقداً منذ حوالي ساعتين.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء: إن (كابينت) سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع قطاع غزة.