(واللا): اجتماع (كابينت) لا يزال منعقداً لمناقشة الوضع بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إنه ما زال المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، منعقداً منذ حوالي ساعتين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء: إن (كابينت) سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع قطاع غزة.
قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إنه ما زال المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، منعقداً منذ حوالي ساعتين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء: إن (كابينت) سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع قطاع غزة.
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