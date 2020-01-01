نتنياهو يطير لأثينا غداً لحضور قمة ثلاثية

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو غداً الخميس، إلى العاصمة اليونانية، أثينا لحضور القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص.



وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن الوزير يسرائيل كاتس، سيتولى مهام منصبه، بينما وزير الجيش، نفتالي بينيت، سيتولى مهامه في (كابينت).



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء: إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن