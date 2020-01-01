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نتنياهو يطير لأثينا غداً لحضور قمة ثلاثية

نتنياهو يطير لأثينا غداً لحضور قمة ثلاثية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو غداً الخميس، إلى العاصمة اليونانية، أثينا لحضور القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن الوزير يسرائيل كاتس، سيتولى مهام منصبه، بينما وزير الجيش، نفتالي بينيت، سيتولى مهامه في (كابينت).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء: إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع قطاع غزة.

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