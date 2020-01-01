شؤون فلسطينية

أبو هولي: الرئيس سيبقى الحارس الأمين على الثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة

أبو هولي: الرئيس سيبقى الحارس الأمين على الثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، أن الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين سيبقى الحارس الأمين على الحقوق والثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الرئيس أسقط مشروع ترامب التصفوي من خلال موقفه الرافض لـ(صفقة القرن)، ووقف في وجه الخطوب والمؤامرات والتحديات ليعبد طريق الانتصار لشعبنا الفلسطيني نحو العودة والدولة والاستقلال.

وقال في بيان صحفي صدر عنه اليوم في الذكرى 55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن الثورة الفلسطينية استعادت كرامة الأمة وأفشلت مخططات الإنهاء الوجودي للشعب الفلسطيني وإذابة كينونته الوطنية وحققت الانتصارات تلو الانتصارات بدءاً من معركة الكرامة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى الانتصار السياسي بقبول واعتراف العالم والأمم المتحدة بفلسطين دولة وعضواً مراقباً في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس وإحباط تمرير (صفقة القرن9 الأمريكية وإلغاء تفويض ولاية عمل (أونروا) وكل المحاولات الرامية إلى إقامة كيان منفصل في قطاع غزة.

وتابع قائلاً: "55 عاماً من الكفاح الضاري والشجاع على كافة الجبهات أثبتت فيها منظمة التحرير الفلسطينية ريادتها وقيادتها لتحمل أعباء النضال وإسقاطها لكافة المؤامرات التي استهدفت مشروع شعبنا الفلسطيني التحرري". 

ولفت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ستبقى الجدار المنيع لحماية ثوابت شعبنا وحقوقه المشروعة الذي استشهد لأجلها الشهيد الرئيس ياسر عرفات وآلاف الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني وستبقى صمام الأمان للمشروع الوطني الفلسطيني وللقرار الفلسطيني المستقل وللعمل الوحدوي المشترك.

وتوجه بالتحية لروح الشهيد الخالد أبو عمار مفجر الثورة الفلسطينية ولكل شهداء شعبنا الذين  كتبوا أروع صفحات التاريخ بدمائهم وأناروا الطريق للأجيال وكانوا هم عماد الثورة من أجل فلسطين الدولة والهوية والعنوان .

كما توجه أبو هولي بالتهنئة للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ولحركة فتح ولشعبنا الفلسطيني بكافة جماهيره الصامدة وفصائله وقواه السياسية المناضلة في الوطن والشتات، بمناسبة  السنة الميلادية الجديدة وانطلاقة الثورة الفلسطينية وحلول أعياد الميلاد المجيدة، معرباً عن أمله أن يكون العام الجديد، عام الدولة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والخلاص من الاحتلال والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلية .

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