حلس: حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالبهم عنوان المرحلة المقبلة





يتبع..





رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: أن "فتح حركة لا يمكن تقزيمها أو اختصارها بمجموعة خارجة عن الصف الوطني".وأضاف في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة الحركة 55 التي نظمت في غزة: أن حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالب الموظفين عنوان المرحلة المقبلة.