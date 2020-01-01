حلس: حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالبهم عنوان المرحلة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: أن "فتح حركة لا يمكن تقزيمها أو اختصارها بمجموعة خارجة عن الصف الوطني".
وأضاف في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة الحركة 55 التي نظمت في غزة: أن حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالب الموظفين عنوان المرحلة المقبلة.
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: أن "فتح حركة لا يمكن تقزيمها أو اختصارها بمجموعة خارجة عن الصف الوطني".
وأضاف في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة الحركة 55 التي نظمت في غزة: أن حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالب الموظفين عنوان المرحلة المقبلة.
يتبع..
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