شؤون فلسطينية

حلس: حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالبهم عنوان المرحلة المقبلة

حلس: حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالبهم عنوان المرحلة المقبلة
القيادي في حركة فتح أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: أن "فتح حركة لا يمكن تقزيمها أو اختصارها بمجموعة خارجة عن الصف الوطني".

وأضاف في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة الحركة 55 التي نظمت في غزة: أن حقوق الموظفين سنتجاوب معها وسنحققها ومطالب الموظفين عنوان المرحلة المقبلة.

يتبع..

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