الرئيس عباس: سنواصل مساعينا لتوحيد أرضنا وشعبنا ولا انتخابات بدون القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل مساعيها لتوحيد أرضنا وشعبنا، مشدداً على أنه لا انتخابات بدون القدس.



وأضاف الرئيس عباس، في كلمة له خلال حفل انطلاق الحركة بمدينة غزة، الأربعاء: "غزة ستبقى على الدوام في قلوبنا، وتحية تقدير ومحبة للإخوة المحتشدين في غزة الحبيبة".



وتابع الرئيس عباس: "سنواصل دفع مخصصات الأسرى ولو بقي لدينا فلساً واحداً، وقضية أسرانا خط أحمر لن نتفاوض عليها مهما كان الثمن.



وأشار الرئيس عباس، إلى أنه بدون القدس بأقصاها وكنيستها عاصمة دولة فلسطين لن يكون هناك سلام، وأن القدس عاصمة دولتنا الأبدية ودرة التاج وليس للبيع أو المساومة، ولن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس ومشاركة المقدسيين.





رام الله - دنيا الوطن