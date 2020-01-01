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شؤون فلسطينية

طالع.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

طالع.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس، مشيرةً إلى أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (102) من كشف (12/25).

وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما طالبت المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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