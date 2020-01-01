صافي: الجماهير خرجت بشارع الوحدة لتشييع (صفقة القرن) ودولة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إياد صافي، أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت من قطاع غزة لإحياء الذكرى الـ 55 للثورة الفلسطينية بشارع الوحدة، خرجت لتشييع صفقة القرن ودولة غزة.



وأضاف صافي، خلال مشاركته بالاحتفال المركزي بمدينة غزة، الأربعاء: "الجماهير خرجت لتؤكد حقها المشروع في دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، والجماهير التي احتشدت في شارع الوحدة وسط غزة جاءت لتؤكد أنها تقف خلف القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ضد المشاريع الأمريكية التي تستهدف المشروع الوطني".



وأشار صافي، إلى أن هذه الجماهير أرسلت رسائل أخرى على الصعيد الداخلي مفادها أن شعبنا الفلسطيني واحد موحد من رفح حتى جنين وأن هذه الجماهير ضد مشروع انسلاخ غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني.