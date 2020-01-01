إسرائيل تُعلن بدء ضخ الغاز من البحر المتوسط للأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، يوم الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام.



وقال شتاينتس، في حديث لموقع صحيفة (يديعوت أحرنوت): "نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مُصدرة للطاقة".



وأضاف: "بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز من الحقل ذاته إلى مصر".



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وفي آذار/مارس الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها، بأن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.



وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، اعتبارا من كانون الثاني يناير 2020.



وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان الذي تشغله شركة وبل إنيرجي الأمريكية وذلك قياسًا بشرائه من الأسواق العالمية.