بدء تشغيل أول محطة نووية إماراتية في الربع الأول من 2020

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية: إن أول محطة نووية في الإمارات ستدخل الخدمة في الربع الأول من 2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة.



وأوردت الصحيفة، نقلا عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني سيبدأ قريبا أيضا، حيث تعكف الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول.



وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل، في غضون بضعة أشهر.



وأبلغت المؤسسة الصحيفة، أن "الخطوة هي بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي".