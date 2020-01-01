البنتاغون يكشف عن إجراءات جديدة لقواته في الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون)، إرسال حوالي 750 جندياً إلى الشرق الأوسط إضافة لإرسال قوات من مشاة البحرية لحماية طاقم السفارة الأمريكية ببغداد.



وأوضحت وفق (روسيا اليوم)، أنها سترسل حوالي 750 جنديا من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط إضافة إلى إرسال قوات من مشاة البحرية لحماية أفراد السفارة ببغداد، وأن قوات إضافية ستكون جاهزة لإرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة.



من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "نشر القوات هذا إجراء مناسب واحترازي تم اتخاذه ردا على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة، مثلما شهدنا في بغداد".



وقال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن 750 جنديا سيتمركزون في البداية خارج الكويت، وقالوا إنه يمكن إرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى المنطقة في الأيام المقبلة إذا لزم الأمر.



ويتمركز ما يربو على 5000 عسكري أمريكي في العراق لدعم وتدريب القوات المحلية، حيث شهدت بغداد أمس احتجاجات واعتصامات شديدة لمؤيدي "الحشد الشعبي" تخللتها أعمال عنف أمام مبنى السفارة الأمريكية، تنديدا بالقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد مؤخرا وراح ضحيته عشرات القتلى و الجرحى.