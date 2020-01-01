شاهد: أمريكا تتهم أربعة عراقيين بتدبير "اعتداء" السفارة الأمريكية ببغداد

وكتب بومبيو في حسابه على موقع "تويتر": "جرى تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وساعدهم رجلا إيران هادي العامري وفالح الفياض".وتظاهر المئات من مؤيدي "الحشد الشعبي" بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل يومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.