شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: ربطنا مزارعي "البندورة" بمصانع الصلصة وفرضنا 1000شيكل على استيرادها لدعم منتجنا

الاقتصاد بغزة: ربطنا مزارعي "البندورة" بمصانع الصلصة وفرضنا 1000شيكل على استيرادها لدعم منتجنا
صور تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى: إن أسعار الخضروات في السوق المحلي مناسبة للجميع، وأن قطاع غزة ذاخر بكل أنواع الخضروات، نافياً بذلك ما يتناقله المواطنون عن ارتفاع أسعار الخضروات.

وأكمل في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": أنه من الجيد للمزراعين أن يتم تصدير منتجاتهم، وعندما تم تصدير الطماطم وأدّى ذلك إلى ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي، فقمنا بوقف تصديرها فوراً، وبالعام الماضي كان هناك فائض بالطماطم مما ادى لبيع (3 كيلو) بشيكل واحد فقط.

وأردف: لذلك تم التفكير بالموسم القادم للطماطم، فهناك تخطيط لدعم المنتج الوطني، عبر زرع دونمات معينة من الطماطم وربطها وربطها بالصناعة لدعم المنتج المحلي وهو الصلصة ووضعنا رسوم عليها 1000 شيكل على الطن، بحيث نفسح المجال للمنتج المحلي. 

في سياق متصل، نفت الوزارة موافقة إسرائيل على استيراد الفراولة والطماطم والباذنجان من قطاع غزة، كما أعلن الإعلام الإسرائيلي منذ أيام.

وأضاف أبو موسى : "في السابق كان هناك تصدير لبعض الخضروات إلى الضفة الغربية، أما ما يتم تداوله حالياً بالإعلام الإسرائيلي ونحن لا نستطيع أن نؤكده أو نعلق عليه".

وأشار أن وزارة الاقتصاد مع فتح باب التصدير للضفة الغربية أو للخارج وتقديم التسهيلات اللازمة، لما له ما فائدة إقتصادية على قطاع غزة.

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