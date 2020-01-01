دولي

ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "صاحب كلمة"

ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "صاحب كلمة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وعلى خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب للصحفيين متحدثا عن كيم جونغ أون "أعتقد أنه رجل صاحب كلمة"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم). 

وأضاف ترامب: "لقد وقع عقدا، ووقع اتفاقا حول نزع السلاح النووي، لقد تم ذلك في سنغافورة، وأعتقد أنه صاحب كلمة، لهذا سنكتشف ذلك".

وكرر ترامب، أيضا أنه يتوقع الحصول من كيم جونغ أون على مزهرية شرقية كهدية، لكنه لم يشرح السبب.

تصريحات ترامب هذه تأتي بعد تصريحات لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال فيها إن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم دحر سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستستعرض البلاد قريبا أسلحة استراتيجية جديدة.

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