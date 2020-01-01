شؤون فلسطينية

(الكابينت) الإسرائيلي يناقش مجدداً مقترح التهدئة بقطاع غزة

(الكابينت) الإسرائيلي يناقش مجدداً مقترح التهدئة بقطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء: إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع قطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن اجتماع الكابينت اليوم، سيواصل النقاش حول ملف التهدئة في قطاع غزة، والذي تم مناقشته يوم الأحد الماضي.

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