شؤون فلسطينية

الإقتصاد بغزة تُعلن تصدير 26 مشطاح "شتوي" للخليج .. وتوضح حقيقة رفع أسعاره

الإقتصاد بغزة تُعلن تصدير 26 مشطاح "شتوي" للخليج .. وتوضح حقيقة رفع أسعاره
حلوى الشتوي
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الإقتصاد في غزة، عبد الفتاح ابو موسي، أنه تم تصدير 26 مشطاح من حلوى "الشتوي"، لأول مرة إلى دول الخليج، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأضاف أبو موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن نتمنى أن يكون الأمر مستمر، وأن يكون هناك تصدير من قطاع غزة، ولدينا منتجات ذات جودة وتنافس، وإذا تم فتح باب التصدير نحن على استعداد لتصدير الكثير من المنتجات".

وبالنسبة لتعليقات بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن الشكل الخارجي (للشتوي) المٌصدر كان أكثراً جمالاً مما يُباع بالسوف المحلي، علل ذلك بأنه من الطبيعي جداً أن يتم إخراج الشكل النهائي لأي مُنتج مصدر للخارج بشكل جيد ولكن بالنسبة للمنتج الأساسي فهو ذات المنتج.

ونفى أن يؤدي تصدير حلوى (الشتوي) للخارج لرفع سعره بالسوق المحلي، قائلاً: "أي مُنتج يتم إنتاجه بشكل محلي ويتم تصديره إلى الخارج، هذا دليل على أن إنتاجه يكفي للسكان وما يتم تصديره هو الفائض، وبذلك لن يؤثر على سعره".

وعقبت (مجموعة مصانع سرايو الوادية) على الحدث في بيان صحفي أوضحت خلاله أنها صدرت الشحنة الأولى من منتج (الشتوي) التي يتم إنتاجه بقطاع غزة، بهدف تسويق المنتجات المحلية بالأسواق العالمية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنجح فيها مجموعة مصانع سرايو الوادية للصناعات الغذائية كأول شركة من غزة، من تصدير منتجات المواد الغذائية إلى الأسواق الخارجية ، خاصةً وأنه من إنتاج وطني، تم تصنيعها في مصنع الشركة الذي تم تأسيسه عام 1985 ، و استمر بالعمل متجاوز كل الظروف التي أحاطت بغزة خلال السنوات الأخيرة.

وحصلت الشركة على شهادة الجودة والإشراف العالمية أيزو (22000) وشهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (PS075) وتخضع لفحوصات ضبط الجودة في مختبرات المصنع الذي يضم أحدث أجهزة الفحص العالمية.

أخبار ذات صلة

الشباب يكتسح.. لماذا تفوق &#34;الهبيدة&#34; على السياسيين باستفتاء &#34;دنيا الوطن&#34;؟

الشباب يكتسح.. لماذا تفوق "الهبيدة" على السياسيين باستفتاء "دنيا الوطن"؟

(الكابينت) الإسرائيلي يناقش مجدداً مقترح التهدئة بقطاع غزة

(الكابينت) الإسرائيلي يناقش مجدداً مقترح التهدئة بقطاع غزة

شاهد: انفجارات قوية شمال القطاع خلال اليوم وجيش الاحتلال يكشف السبب

شاهد: انفجارات قوية شمال القطاع خلال اليوم وجيش الاحتلال يكشف السبب

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح بالعيسوية ويمنع الاحتفال بالثورة الفلسطينية بالقدس

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح بالعيسوية ويمنع الاحتفال بالثورة الفلسطينية بالقدس

أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ومنخفض جوي جديد السبت المقبل

أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ومنخفض جوي جديد السبت المقبل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل بأول أيام العام الجديد

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل بأول أيام العام الجديد

حال عدم اجراء الانتخابات بالقدس.. ما خيارات القيادة الفلسطينية؟

حال عدم اجراء الانتخابات بالقدس.. ما خيارات القيادة الفلسطينية؟

&#34;جيش الهبد&#34; يحصد لقب شخصية العام والنخالة الثاني والرئيس عباس الثالث باستفتاء &#34;دنيا الوطن&#34;

"جيش الهبد" يحصد لقب شخصية العام والنخالة الثاني والرئيس عباس الثالث باستفتاء "دنيا الوطن"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح بالعيسوية ويمنع الاحتفال بالثورة الفلسطينية بالقدس

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح بالعيسوية ويمنع الاحتفال بالثورة الفلسطينية بالقدس

أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ومنخفض جوي جديد السبت المقبل

أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ومنخفض جوي جديد السبت المقبل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل بأول أيام العام الجديد

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل بأول أيام العام الجديد

حال عدم اجراء الانتخابات بالقدس.. ما خيارات القيادة الفلسطينية؟

حال عدم اجراء الانتخابات بالقدس.. ما خيارات القيادة الفلسطينية؟

استشاري فتح: ندعو أبناء الحركة إلى التهيؤ للانتخابات التشريعية والرئاسية

استشاري فتح: ندعو أبناء الحركة إلى التهيؤ للانتخابات التشريعية والرئاسية

نتنياهو يبحث ضم غور الأردن إلى إسرائيل

نتنياهو يبحث ضم غور الأردن إلى إسرائيل

جمعية المستهلك تصدر تقرير الشكاوى للربع الأخير من عام 2019

جمعية المستهلك تصدر تقرير الشكاوى للربع الأخير من عام 2019

حركة فتح توقد شعلة الإنطلاقة 55 في سلفيت

حركة فتح توقد شعلة الإنطلاقة 55 في سلفيت

منوعات

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أمنيته في 2020

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أمنيته في 2020

محمد رمضان يتخطى العري.. هذا ما فعله على المسرح وصدم الجمهور

محمد رمضان يتخطى العري.. هذا ما فعله على المسرح وصدم الجمهور

عربي

بدء تشغيل أول محطة نووية إماراتية في الربع الأول من 2020

بدء تشغيل أول محطة نووية إماراتية في الربع الأول من 2020

البنتاغون يكشف عن إجراءات جديدة لقواته في الشرق الأوسط

البنتاغون يكشف عن إجراءات جديدة لقواته في الشرق الأوسط

شاهد: الإمارات تستقبل العام الجديد باستعراضات ضوئية غير مسبوقة

شاهد: الإمارات تستقبل العام الجديد باستعراضات ضوئية غير مسبوقة

سوريا وإيران تبحثان &#34;تصعيد&#34; الولايات المتحدة ضدهما

سوريا وإيران تبحثان "تصعيد" الولايات المتحدة ضدهما