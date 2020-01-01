الإقتصاد بغزة تُعلن تصدير 26 مشطاح "شتوي" للخليج .. وتوضح حقيقة رفع أسعاره



وعقبت (مجموعة مصانع سرايو الوادية) على الحدث في بيان صحفي أوضحت خلاله أنها صدرت الشحنة الأولى من منتج (الشتوي) التي يتم إنتاجه بقطاع غزة، بهدف تسويق المنتجات المحلية بالأسواق العالمية.



وتعد هذه المرة الأولى التي تنجح فيها مجموعة مصانع سرايو الوادية للصناعات الغذائية كأول شركة من غزة، من تصدير منتجات المواد الغذائية إلى الأسواق الخارجية ، خاصةً وأنه من إنتاج وطني، تم تصنيعها في مصنع الشركة الذي تم تأسيسه عام 1985 ، و استمر بالعمل متجاوز كل الظروف التي أحاطت بغزة خلال السنوات الأخيرة.



وحصلت الشركة على شهادة الجودة والإشراف العالمية أيزو (22000) وشهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (PS075) وتخضع لفحوصات ضبط الجودة في مختبرات المصنع الذي يضم أحدث أجهزة الفحص العالمية.

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرقال الناطق الرسمي باسم وزارة الإقتصاد في غزة، عبد الفتاح ابو موسي، أنه تم تصدير 26 مشطاح من حلوى "الشتوي"، لأول مرة إلى دول الخليج، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.وأضاف أبو موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن نتمنى أن يكون الأمر مستمر، وأن يكون هناك تصدير من قطاع غزة، ولدينا منتجات ذات جودة وتنافس، وإذا تم فتح باب التصدير نحن على استعداد لتصدير الكثير من المنتجات".وبالنسبة لتعليقات بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن الشكل الخارجي (للشتوي) المٌصدر كان أكثراً جمالاً مما يُباع بالسوف المحلي، علل ذلك بأنه من الطبيعي جداً أن يتم إخراج الشكل النهائي لأي مُنتج مصدر للخارج بشكل جيد ولكن بالنسبة للمنتج الأساسي فهو ذات المنتج.ونفى أن يؤدي تصدير حلوى (الشتوي) للخارج لرفع سعره بالسوق المحلي، قائلاً: "أي مُنتج يتم إنتاجه بشكل محلي ويتم تصديره إلى الخارج، هذا دليل على أن إنتاجه يكفي للسكان وما يتم تصديره هو الفائض، وبذلك لن يؤثر على سعره".