دولي

إسرائيل تُحذر إيران برد بقبضة من حديد

إسرائيل تُحذر إيران برد بقبضة من حديد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إيران من أن إسرائيل سترد بقبضة من حديد، إذا حاول اقحامها في قضية اقتحام السفارة الاميركية في بغداد.

وقال كاتس، وفق القناة الإسرائيلية الـ 12: "هذا تطور دراماتيكي، الإيرانيون مخطئون في فهم جوهر القوة الأميركية، وعندما تقرر الولايات المتحدة الرد فإنها تفعل ذلك بقوة، وقد أثبتت ذلك أيضا في التاريخ". 

وأكمل: "إذا حاول الإيرانيون إشراكنا في هذا الأمر، فبعد هتافات المتظاهرين الموت لإسرائيل، سنرد بقوة، وأحث الإيرانيين على عدم وضع صبرنا على المحك". 

وحول تصور وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن كيفية الرد على القوى الموالية لإيران "أقترح أن يكون الرد داخل إيران، وليس داخل العراق أو سوريا".

وهاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء مرددين "الموت لأمريكا"، تنديداً بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات فصيل موال لإيران، فيما حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.

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