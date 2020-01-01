الاحتلال يعتقل أمين سر فتح بالعيسوية ويمنع الاحتفال بالثورة الفلسطينية بالقدس





وحسب (وفا)، فقد استدعت مخابرات الاحتلال عضو قيادة اقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقه الـ 55 للثورة الفلسطينية.











اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أمين سر حركة فتح في منطقه العيسوية، ياسر درويش.وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن جهاز مخابرات الاحتلال شن حملة ضد قيادات الحركة في القدس، وداهم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس شادي المطور وطالبت عائلته بتسليم نفسه وتركت له أمر استدعاء.