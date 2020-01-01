أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ومنخفض جوي جديد السبت المقبل

يكون الجو، اليوم الأربعاء، بارد نهاراً وخاصة في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق خصوصاً في الشمال والسواحل.





ولا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة سانحة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط البلاد في ساعات العصر والمساء.





وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



والجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح قطبية المصدر، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.



السبت: تتأثر البلاد بمنخفض جوي ورياح باردة جداً، وتهطل الأمطار ابتداء من العصر والمساء في كافة المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جداً في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد.



رام الله - دنيا الوطن