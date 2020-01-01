"جيش الهبد" يحصد لقب شخصية العام والنخالة الثاني والرئيس عباس الثالث باستفتاء "دنيا الوطن"

وجيش الهبد الإلكتروني، هو مصطلح يطلق على مجموعة شبابية فلسطينية، تأسست من عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر (فيسبوك)، والذين يسعون لمقاومة الاحتلال بطريقة إلكترونية.









رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج النهاية في استفتاء "دنيا الوطن" الذي جرى إطلاقه السبت الماضي، تفوق "جيش الهبد الإلكتروني"، وحصوله على لقب شخصية عام 2019، متفوقاً بذلك على الشخصيات المشاركة بالاستفتاء، بنسبة تصويت 11.1%.وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء لهذا للعام الجاري (257560) من متابعي "دنيا الوطن"، وذلك على مدار أربعة أيام، حيث بدأ التصويت يوم السبت الموافق 26/12/2019 وانتهى يوم الثلاثاء 1/1/2020 في تمام الساعة الـ 12 فجراً.وحصل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على المركز الثاني في استفتاء شخصية العام بنسبة تصويت بلغت 10.7%، فيما حصل الرئيس محمود عباس على المركز الثالث بنسبة تصويت 8.6%.وفي المركز الرابع، جاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية بنسبة تصويت 6.8%، وفي المركز الخامس النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بنسبة تصويت 5.3%، وفي المركز السادس رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل بنسبة تصويت 4.6%.وحسب نتائج الاستفتاء، فقد حصد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المركز السابع بحصوله على نسبة تصويت بلغت 4.3%، وتلاه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في المركز الثامن بنسبة تصويت 4%.ويظهر الاستفتاء، الذي أجرته "دنيا الوطن"، حصول رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري على المركز التاسع بنسبة تصويت 3.6، فيما حصل الإعلامي تامر المسحال على المركز العاشر بنسبة تصويت 2.7%.تنوه "دنيا الوطن"، إلى أن الاستفتاء، شارك فيه أكثر من خمسين شخصية فلسطينية سياسية وإعلامية وفنية وشبابية واجتماعية واقتصادية، في مختلف المجالات، حيث تم عرض الأسماء وفق الترتيب الأبجدي ومع فرصة اختيار ثلاثة مرشحين للمتابع الواحد."دنيا الوطن" تؤكد لمتابعيها الأعزاء، أن عملية التصويت في الاستفتاء، الذي أطلق لعام 2019 بحلة جديدة، مكنت المتابعين من اختيار شخصية العام، تتم بشكل آلي، الأمر الذي يظهر عبر تغير النسبة بشكل مستمر أمام المتابعين، كما تمكن المتابع من معرفة النسب لكل شخصية بشكل فوري وآني.وتشير "دنيا الوطن" إلى أن انخفاض نسبة التصويت المُعلنة خلال الاستفتاء، يعود للعدد الكبير للشخصيات المشاركة في الاستفتاء ولا يعتبر دلالة على انخفاض نسبة المشاركة من قبل جمهورنا الكريم، حيث إن الأصوات توزع على خمسين شخصية وليس على ست شخصيات كما جرت العادة في الاستفتاءات السابقة.يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت منذ عام 2013 استفتاء سنوياً، كان يتناول سابقاً عدداً كبيراً من الأسئلة حول الشخصيات والقضايا والأحداث فلسطينياً وعربياً ودولياً، فيما أطلق العام الجاري بشكل جديد، حيث مُنح الجمهور فرصة اختيار شخصية العام فلسطينياً.