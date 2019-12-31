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شاهد: الإمارات تستقبل العام الجديد باستعراضات ضوئية غير مسبوقة

شاهد: الإمارات تستقبل العام الجديد باستعراضات ضوئية غير مسبوقة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2020، بعروض استثنائية للألعاب النارية التي أضاءت سماءها، عند الساعة الثانية عشرة من ليل يوم الثلاثاء، في حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من الداخل والخارج.

وتتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة في "سجل غينيس للأرقام القياسية" من خلال عروض الألعاب النارية التي ستشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديدا عبر العرض الذي ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" في أبو ظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

وكل عام، تجتذب عروض الألعاب النارية التي تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، كما تعكس فخامة وضخامة هذه العروض مدى العناية الخاصة التي توليها دولة الإمارات لصناعة الترفيه.

 

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