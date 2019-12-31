شؤون فلسطينية

نتنياهو يبحث ضم غور الأردن إلى إسرائيل

نتنياهو يبحث ضم غور الأردن إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (كان) أن نقاشًا سيجرى يوم الأحد المقبل، في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لدراسة ملف غور الأردن.

وسيبحث نتنياهو مسألة ضم غور الأردن، وفرض السيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة، بعد أن كان هدد بضمها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية.

وكان نتنياهو عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة، والتي لم يستطع فيها نتنياهو ومنافسه بيني غانتس تشكيل حكومة جديدة.

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