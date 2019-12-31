حركة فتح تُحدد شكل تغطية الإنطلاقة للصحفيين ووسائل الإعلام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الإعلامية لمهرجان انطلاقة حركة فتح الخامسة والخمسين، إجراءات التغطية الاعلامية لوسائل الإعلام والصحفيين الراغبين بتغطية المهرجان.



وقالت اللجنة الإعلامية: إن فترة التغطية للصحفيين تبدأ داخل حرم منصة المهرجان من الساعة الحادية عشر صباحًا، وتنتهي الساعة الواحدة ظهرًا؛ وذلك لاجراء المقابلات مع المتحدثين المحددين من جانب الحركة.



وأوضحت اللجنة، أنه سيتم اخلاء ساحة المنصة من الصحفيين الساعة الواحدة ظهرًا، فيما الدخول للصحفيين سيكون من جهة شارع أبو خضرة خلف المنصة، كما سيتواجد أعضاء لجنة الصحفيين في استقبال الزملاء الصحفيين عند بوابة الدخول وتسهيل مهمتهم في اجراء المقابلات وتأمين خروجهم من ساحة المنصة بعد انتهاء عملهم.



وسيتم السماح للصحفيين بالدخول من المكان المحدد من خلال بطاقة نقابة الصحفيين أو بطاقة المؤسسة الاعلامية التي يعمل بها الصحفي.



وأهابت اللجنة بكافة الصحفيين ووسائل الاعلام الإلتزام بهذه الخطوات لضمان افضل تغطية لهم، موضحة أن التغطية خارج حدود المنصة وفي الاماكن المجاورة تكون من ترتيب الزملاء الصحفيين أنفسهم.



وأشارت اللجنة إلى أن البث المباشر لفعاليات المهرجان خاص بتلفزيون فلسطين وسيتم توزيع الترددات للبث المباشر (بدون لوجو) لمن يرغب من وسائل الإعلام ببث المهرجان.