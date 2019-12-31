الصالح يوقع اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، اتفافية مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.



جاء ذلك خلال لقاء الصالح في مكتبه، مع المهندس محمد أبو ذياب من مكتب استشاري البنك الاسلامي للتنمية- جدة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام الشؤون القانونية اسلام أبو زياد، والمهندس محمد القاضي، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم.



ويأتي هذا التمويل ضمن سلسلة المنح التي تقدمها الصناديق العربية والاسلامية، دعما لتتفيذ مشاريع تطويرية لصالح الهيئات المحلية.



وأشاد الصالح بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الاسلامي للتنمية لقطاع الحكم المحلي، وأهميته بتمكين الهيئات المحلية من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.