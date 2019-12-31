الحكم على الأسير أحمد أبو بكر بالسجن 23 شهرا وغرامة مالية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاحتلال حكما على الأسير أحمد طارق أبو بكر من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين.



وافاد مكتب "إعلام الأسرى" إن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكما بالسجن الفعلي على الأسير لمدة23 شهرا وغرامة مالية.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو بكر في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2018.