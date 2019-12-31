دولي

روحاني: العقوبات الأميركية كلفتنا 200 مليار دولار

روحاني: العقوبات الأميركية كلفتنا 200 مليار دولار
رام الله - دنيا الوطن
صرّح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الاقتصادية الأميركية الأحادية على بلاده كلفت بلاده 200 مليار دولار.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية اليوم، عن روحاني خلال مراسم افتتاح خط سكك الحديد في محافظة "كرج"، غربي طهران.

ووصف روحاني العقوبات الأميرية بـ"الحرب الاقتصادية".

وأضاف "إذا لم نكن قد تعرضنا للعقوبات، لدخلت إلى البلاد إيرادات بقيمة 200 مليار دولار منذ عام 2016، منها حوالي 100 مليار دولار من القروض الأجنبية ".

وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، فرضت الولايات المتحدة حظرا على إيران، التي تعتبره " أسوأ أنواع الحظر" ضدها على مر التاريخ.

وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة بتطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.

وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

أخبار ذات صلة

البنتاغون يعلن عن إرسال قوات إضافية لتأمين سفارة بلاده في بغداد

البنتاغون يعلن عن إرسال قوات إضافية لتأمين سفارة بلاده في بغداد

ترامب: عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض

ترامب: عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض

إسرائيل بدون سفير بالأمم المتحدة

إسرائيل بدون سفير بالأمم المتحدة

انتهاء جلسة العليا بشأن الالتماس ضد نتنياهو دون إصدار قرار

انتهاء جلسة العليا بشأن الالتماس ضد نتنياهو دون إصدار قرار

جيش الاحتلال يُطور طائرة صغيرة تعمل بمهام &#34;انتحارية&#34;

جيش الاحتلال يُطور طائرة صغيرة تعمل بمهام "انتحارية"

شاهد: الكشف عن فيديو أرشيفي للرئيس الروسي مع الدلافين

شاهد: الكشف عن فيديو أرشيفي للرئيس الروسي مع الدلافين

أردوغان: مخططات إبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل

أردوغان: مخططات إبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل

نتنياهو: يريدون تلطيخ سمعتي وعرقلة ترشيحي لرئاسة الوزراء

نتنياهو: يريدون تلطيخ سمعتي وعرقلة ترشيحي لرئاسة الوزراء

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

حركة فتح توقد شعلة الإنطلاقة 55 في سلفيت

حركة فتح توقد شعلة الإنطلاقة 55 في سلفيت

الصالح يوقع اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار

الصالح يوقع اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار

الحكم على الأسير أحمد أبو بكر بالسجن 23 شهرا وغرامة مالية

الحكم على الأسير أحمد أبو بكر بالسجن 23 شهرا وغرامة مالية

نيابة الأحداث تصدر تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال للعام 2019

نيابة الأحداث تصدر تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال للعام 2019

اشتية: الثقافة بدون حرية رأي وتعبير ثقافة حبيسة

اشتية: الثقافة بدون حرية رأي وتعبير ثقافة حبيسة

الاحتلال يحول الأسير حسن كراجة للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته

الاحتلال يحول الأسير حسن كراجة للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته

الداخلية بغزة تنشر نتائج وظائف الشرطة 2019

الداخلية بغزة تنشر نتائج وظائف الشرطة 2019

الديمقراطية توجه دعوة بشأن قرصنة الإحتلال لأموال الشعب الفلسطيني

الديمقراطية توجه دعوة بشأن قرصنة الإحتلال لأموال الشعب الفلسطيني

منوعات

محمد رمضان يتخطى العري.. هذا ما فعله على المسرح وصدم الجمهور

محمد رمضان يتخطى العري.. هذا ما فعله على المسرح وصدم الجمهور

بعد صورتها شبه العارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة للشباب

بعد صورتها شبه العارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة للشباب

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء.. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء.. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين

أحدث ظهور لروبي برفقة شقيقتها الفنانة وزوجها

أحدث ظهور لروبي برفقة شقيقتها الفنانة وزوجها

ببنطلون &#34;عين الحسود&#34;.. الراقصة جوهرة في الكويت عقب الحكم النهائي بحبسها

ببنطلون "عين الحسود".. الراقصة جوهرة في الكويت عقب الحكم النهائي بحبسها

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: &#34;ليتها لم تعد&#34;

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: "ليتها لم تعد"

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

عربي

سوريا وإيران تبحثان &#34;تصعيد&#34; الولايات المتحدة ضدهما

سوريا وإيران تبحثان "تصعيد" الولايات المتحدة ضدهما

شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق

شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك