الجيش المصري يعلن انتشار قواته لحماية المنشآت والمرافق العامة لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات المسلحة المصرية، أن عناصر من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بدأت في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة.وقالت القوات المسلحة المصرية إنه "تم الدفع بالعديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات". بحسب (روسيا اليوم).وجاء الانتشار في إطار احتفال المصريين بالعام الميلادي الجديد.