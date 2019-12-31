حماس تُعلق على اقتطاع اسرائيل لأموال المقاصة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة حماس ، اليوم الثلاثاء، اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي جزءًا من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة أنها تدفع لأسر الأسرى والشهداء.



وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم "إن هذا السلوك الإسرائيلي يجب أن يشكل حافزًا وطنيًا للسلطة الفلسطينية للعمل على دعم وإسناد صمود الأسرى وعوائلهم، وصرف كامل مخصصات الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من أبناء شعبنا كافة وتعزيز صمودهم".