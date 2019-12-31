"كهرباء القدس": لا قطع للتيار يوم غد وحتى إشعار آخر بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس أن كهرباء إسرائيل أبلغتها بوقف برنامج القطع المبرمج الذي كان مقرراً يوم غد الأربعاء حتى إشعار آخر بسبب الأعياد والاحوال الجوية.



وأضافت كهرباء القدس أن الشركة الإسرائيلية للكهرباء أبلغتها أنه جاري العمل لإنهاء نقص الطاقة إلى الحد الأدنى من التشويشات والانقطاعات للتيار الكهربائي بسبب العطل الفني الذي أصاب محولين رئيسيين في محطة عطروت لتخفيف قطع الكهرباء قدر الامكان نهاية الاسبوع القادم







