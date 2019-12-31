قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "الثقافة بدون حرية رأي وتعبير ثقافة حبيسة، والثقافة الفلسطينية درع مقاومة أمام الحرب الإسرائيلية الممنهجة على الرواية، وهي مركب رئيسي في المشهد النضالي".





جاء ذلك خلال لقائه اليوم، الثلاثاء في مكتبه برام الله، عددا من ممثلي المؤسسات الثقافية والفنية في فلسطين، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف.





واطلع رئيس الوزراء من ممثلي المؤسسات على واقع الثقافة وأهم احتياجات المؤسسات الثقافية، إضافة الى عدد من القضايا التي تهم المشهد الثقافي والفني، معربا عن فخره واعتزازه بالمشهد الثقافي الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطن