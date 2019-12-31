شاهد: وزارة الإعلام تكرم المصورين الصحفيين في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني





وقال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف "لدنيا الوطن" ان الصحفي الفلسطيني يقدم الكثير من التضحيات، وقد قمنا بهذا التكريم تقديراً لجهوده، وبما يليق بهم".





وتابع كرمنا هذا العام المصورين نيابة عن جموع الاعلاميين، وهم من يتعرضوا لانتهاكات دائمة من قبل الاحتلال، متمنياً لهم عاما جديداً بدون انتهاكات.













رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة الإعلام حفلاً اعلامياً كرمت خلاله المصورين الصحفيين في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.