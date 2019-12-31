عريقات: الاستعدادات جارية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وعلى اسرائيل عدم اعاقتها

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رام الله - دنيا الوطن

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الصراع سياسىيا وليس دينيا كما يحاول البعض تصويره، ويتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والخروقات الفاضحة للقانون الدولى ، والمتمثلة بالاستيطان وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض والعقوبات الجماعية، التي تمارسها سلطة الاحتلال.



جاء ذلك خلال لقاء عريقات وفد من 20 شخصية من القيادات الامريكية من اصل أفريقي، حيث دار خلال اللقاء نقاش مختلف القضايا ذات العلاقة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وأثره على أمن واستقرار المنطقة.



وأكد للقيادات الإفريقية الأمريكية، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ، وعلى إسرائيل عدم إعاقة او منع إجرائها .



وحدد عريقات طريق السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام ضمن حل الدولتين، وحل قضايا الوضع النهائى كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادًا للقانون الدولى والشرعية الدولية.



وأجاب عريقات على أسئلة الحضور، حول مستقبل المنطقة وعملية السلام، ومواقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قضايا الوضع النهائي التى يرفضها الشعب الفلسطيني والغالبية العظمى من دول العالم.