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الاحتلال يحول الأسير حسن كراجة للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته

الاحتلال يحول الأسير حسن كراجة للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته
رام الله - دنيا الوطن
حوّل الاحتلال الأسير حسن كراجة من صفا غرب رام الله للاعتقال الإداري في معتقل عوفر، عقب انتهاء محكوميته اليوم.

وقال شقيقه المحامي مهند كراجة، إن شقيقه حسن امضى اليوم محكوميته في سجون الاحتلال 16 شهراً، وكان من المفترض أن يعود للمنزل، لكن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 شهور، مما حال دون تحرره.

وأوضح المحامي مهند أن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال شقيقه، حيث اعتقل أول مرة قبل عدة سنوات وحُكم بالسجن 22 شهراً، ثم اعتقل مرة أخرى وحُكم بالسجن لمدة 18 شهراً، وسُجن في الاعتقال الثالث 16 شهراً، فيما بدأ اليوم الاعتقال الرابع لمدة 4 شهور وهو اعتقال إداري.

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